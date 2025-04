Bandi: XVI edizione del Premio Radicondoli, un riconoscimento per l’eccellenza teatrale

È aperto il bando per il Premio Radicondoli per il teatro, indetto dal Festival di Radicondoli, Radicondoli Arte, il Comune di Radicondoli, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, e giunto alla sedicesima edizione. La premiazione avrà luogo, nel corso della 39ma edizione del Festival, diretto da Massimo Luconi. Solitamente sono i critici a giudicare, a premiare compagnie e spettacoli. In questo caso la prima selezione opera sulle indicazioni degli artisti, operatori, studiosi, spettatori, da chi conosce da vicino, con differenti ruoli, lo spettacolo dal vivo, che sono chiamati a indicare sia i maestri di teatro particolarmente disponibili, capaci di ascoltare i colleghi più giovani e di mettersi a confronto con generosità, sia un progetto, un’opera (saggio, video, festival, modalità di rassegna, mostra…) che abbia saputo arricchire, far crescere la cultura teatrale. Solo in seconda istanza la giuria del premio, composta dai critici teatrali Sandro Avanzo, Rossella Battisti, Claudia Cannella, Enrico Marcotti, Valeria Ottolenghi, e da Elena Lamberti (coordinatrice organizzativa del Premio) individuerà – ascoltate le indicazioni della “base” – un maestro e un critico ai quali assegnare il Premio Radicondoli per il teatro a maestri che sanno donare esperienza e saperi e il Premio Radicondoli per il teatro a un progetto che abbia saputo dare positivo impulso al teatro, alla cultura teatrale. Le segnalazioni vanno inviate alla mail elena.lamberti07@gmail.com entro e non oltre il 31 maggio. Prestigioso l’albo d’oro dei vincitori delle passate edizioni. Hanno ricevuto il premio i critici Renzo Francabandera, Roberto Rizzente, Diego Vincenti, Lucia Medri, Valentina De Simone, Marco Menini, Elena Scolari e i maestri Alessandro Benvenuti, Teatro L’Arboreto di Mondaino, Cesar Brie, Ugo Chiti, Chiara Guidi, Dario Marconcini, Riccardo Caporossi, Antonio Latella, Carlo Mangolini, Serena Sinigaglia, Maria Consagra, Michele Di Stefano, Gigi Dall’Aglio, Claudio Morganti, Fabrizio Arcuri, Carmelo Rifici, Massimiliano Civica, Peter Stein, Fausto Malcovati. Fra i progetti speciali NeXtwork (Luca Ricci e Teatro dell’Orologio) e Aldo Morto (Daniele Timpano e Teatro dell’Orologio), Le parole e la città (Teatro dell’Argine), La Corte Ospitale di Rubiera, Nuovo Teatro Sanità di Napoli, FuoriLuogo di La Spezia, progetto “Malagola” Il Premio della giuria è andato negli anni a Rai5, Cue Press, Terreni Creativi di Albenga (Kronoteatro) mentre il Premio dedicato alla memoria di Valter Ferrara (operatore teatrale, esperto di cinema e di arti visuali, ex direttore del Teatro Mercadante di Napoli) è stato assegnato a Unterwasser, Giancarlo Cauteruccio, Nicola Galli, Livia Gionfrida, Connie Prantera, Giacomo Lilliù.