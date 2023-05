Bandiera blu al porto turistico di Capri. Buona notizia per vip, vacanzieri illustri e diportisti

Bandiera blu al porto turistico di Capri. L’ambito vessillo che sta a significare la purezza del mare, la bontà dei servizi d’accoglienza e la particolarità degli scali marittimi italiani, accoglierà quest’anno vip, vacanzieri illustri e diportisti che sbarcano da yacht ormeggiati in banchina, dai tender delle imbarcazioni che ormeggiano in rada che scelgono il porto turistico dell’isola azzurra. Il riconoscimento è stato ricevuto dalla FEE Italia, l’organizzazione internazionale senza scopo di lucro, leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. “Molto entusiasmo ed orgoglio” sull’isola e in particolare dal sindaco Marino Lembo, dall’amministrazione della città di Capri e dal management dello scalo marittimo turistico, essendo la struttura di proprietà del comune che ne è socio unico attraverso una spa amministrata da un cda che ne cura i suoi aspetti organizzativi. Il porto turistico conta 300 posti barca e può ospitare yacht della lunghezza massima di 60 metri.