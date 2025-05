Bandiere Blu 2025: la Campania conferma l’alta qualità di spiagge e approdi

Esce Capaccio-Paestum, entra Sapri. La Campania si conferma regione con abbondanza di Bandiere blu sia nelle località turistiche che per spiagge e approdi. L’elenco dei comuni insigniti del riconoscimento che attesta, tra l’altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del territorio vede importanti conferme come Cellole, nel Casertano, e poi in provincia di NAPOLI Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense e Anacapri. A fare la parte del leone resta la provincia di Salerno con ben 14 comuni: Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati e la new entry Sapri. Non viene confermato invece il comune di Capaccio Paestum. Tante anche le spiagge premiate per il mare pulito. Nel Casertano, a Cellole, quella di Baia Felice, Baia Domizia sud. Poi in provincia di NAPOLI : Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene; Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo; Piano di Sorrento-Marina di Cassano; Vico Equense – Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico; ad Anacapri, Faro Punta Carena e Gradola (Grotta Azzurra). Nel Salernitano: Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito; Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina; a Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro; Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello; San Mauro Cilento-Mezzatorre; Pollica-Acciaroli, Pioppi; Casal Velino – Lungomare-Isola, Torre Dominella; Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea; Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/ Marina Acquabianca; Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire; Camerota – Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle; Ispani-Capitello; Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto; Sapri – Lungomare San Giorgio. Questi infine gli approdi che hanno ottenuto le Bandiere blu: Sudcantieri (Pozzuoli); Yachting Santa Margherita (Procida); Porto Turistico di Capri; Marina D’Arechi (Salerno); Porto Turistico di Agropoli; Marina di Acciaroli (Pollica); Porto Turistico di Palinuro (Centola); San Domenico – Porto di Camerota (Marina di Camerota).