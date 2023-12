Bando Agrisolare, entro il 31 dicembre primo elenco degli impianti ammessi

Il Gse ha inviato i primi provvedimenti di ammissione relativi agli impianti ammessi agli incentivi previsti dal Secondo Bando Agrisolare. Ad annunciarlo è l’Amministratore del Gse, Vinicio Vigilante. “Un primo elenco di impianti verrà pubblicato con decreto ministeriale entro il prossimo 31 dicembre. Stiamo lavorando insieme al MASAF per pubblicare entro l’anno un primo elenco di progetti ammessi che vedrà la presenza di progetti localizzati sia al Sud che al Nord del Paese. Gli ulteriori elenchi di progetti ammessi saranno pubblicati successivamente e con cadenza mensile. Inoltre, in considerazione delle ulteriori risorse assegnate, pari a 852 milioni di euro per un totale complessivo di oltre 2,3 miliardi di euro, possiamo anticipare che tutte le istanze verranno valutate e che la platea degli ammessi è notevolmente ampliata”.