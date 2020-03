“Il ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo rende noto che è stato posticipato al 29 maggio 2020 il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al bando dei Borghi e dei Centri Storici di piccole dimensioni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”. E’ quanto si legge in una nota del Mibact.