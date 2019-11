Bando Brevetti+, ripartono gli incentivi: budget di quasi 22 milioni di euro

Ammonta a quasi 22 milioni di euro la dotazione finanziaria allocata per il bando Brevetti+ che sarà presto riattivato dopo un periodo di sospensione della presentazione delle domande, a causa dell’esaurimento delle risorse stanziate.

La riapertura della misura è stata prevista dal decreto 18 ottobre 2019. A breve, come riporta il sito Ipsoa, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso di riapertura contenente modalità e tempi di presentazione delle domande di contributo. Il termine di presentazione delle domande non sarà inferiore ai 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso medesimo nella G.U.

Trattandosi di un rifinanziamento il nuovo bando dovrebbe confermare almeno in parte i contenuti dell’avviso precedente in termini di beneficiari, interventi ammissibili e contributo. Anche se, precisa il decreto del 18 ottobre 2019, non mancheranno alcune modifiche che sono state apportate per rendere le misure di sostegno maggiormente rispondenti alle esigenze delle PMI e tali da poter essere destinatarie anche di eventuali risorse provenienti dall’Unione Europea.