Bando Europa Creativa, infoday al Mibact: domande entro il 27 novembre

Si è svolto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, l’Infoday organizzato dal desk cultura, dedicato al programma Europa Creativa 2014 – 2020. Durante l’incontro sono state fornite agli operatori culturali interessati, tutte le informazioni necessarie a rispondere alla “Call Cooperation – Ecea 32/2019 – Sostegno progetti di Cooperazione 2020”. La Call individua tra le priorita’: la mobilita’ artistica transazionale, l’accrescimento dell’Audience Development, le attività di Capacity Bulding, il dialogo interculturale, l’inclusione sociale di migranti e rifugiati e la promozione dell’eredita’ dell’anno del patrimonio europeo (2018). E’ attesa dunque la presentazione delle proposte italiane, entro la scadenza del 27 novembre, presso la Commissione europea per le successive valutazioni.