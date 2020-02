Bando “Fermenti”, pubblicata la graduatoria: sul piatto 16 milioni di euro

“E’ stata pubblicata la graduatoria del bando ‘Fermenti’ e abbiamo confermato l’evento che si terra’ alla Apple Academy di San Giovanni a Teduccio il prossimo 7 e 8 marzo. Una due giorni in cui ragazze e ragazzi potranno confrontarsi, sviluppare i piani esecutivi dei loro progetti e soprattutto fare rete con altre idee e altri gruppi, allo scopo di creare sinergie e connessioni tra idee, luoghi e soluzioni”. Lo annuncia il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora a proposito della pubblicazione della graduatoria preliminare del bando “Fermenti”, finanziato con quasi 16 milioni di euro. “E’ una nuova concezione di bando – spiega – che ci ha portato a superare alcuni ostacoli ma da cui ci aspettiamo grandi risultati. Al termine della seconda fase si avvieranno cantieri sociali e culturali in molte citta’ d’Italia: il futuro ha bisogno di protagonisti giovani, e noi abbiamo il dovere di sostenerli”.