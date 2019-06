Bando Girls 4 Stem in Europe: 350mila euro per ridurre il divario di genere nel mondo scientifico

Il bando Pilot project – Girls 4 Stem in Europe si inserisce all’interno del Digital Education Action Plan della Commissione europea che punta a ridurre il divario di genere nel mondo scientifico e tecnologico attraverso l’educazione digitale e imprenditoriale.

Infatti, nonostante l’interesse per le tecnologie digitali sia simile tra ragazzi e ragazze, queste ultime più raramente ne fanno l’oggetto dei propri studi e della propria carriera o hanno tassi di drop-out più alti.

Al fine di promuovere l’insegnamento delle materie Stem (Scienza, Ingegneria, Tecnologia e Matematica) alle ragazze in modo innovativo e coinvolgente, il bando si prefigge una duplice azione: la creazione di una rete di scuole, università, istituti di istruzione superiore e imprese che servirà come piattaforma per favorire la partecipazione delle ragazze nell’educazione e nelle carriere incentrate sulle materie Stem, scambiare buone pratiche e sensibilizzare il target sull’intera gamma di opportunità di istruzione e formazione legate a questo ambito; l’organizzazione di summer camp gratuiti per le ragazze dai 13 ai 18 anni per introdurle a materie Stem specifiche, quali software engineering e linguaggi di programmazione. Le reti raccoglieranno poi una serie di raccomandazioni basate su queste esperienze e creeranno delle linee guida pronte all’uso per replicare questo tipo di iniziative.

Il budget disponibile ammonta a 350.000 euro a finanziamento di una sola proposta. Domande entro il 27 agosto.