Bando #IoStudio, la Regione Campania approva una nuova procedura telematica

La Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili della Regione Campania ha approvato una nuova procedura telematica che permette agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di presentare una domanda di partecipazione al bando #IoStudio Regione Campania per ottenere una borsa di studio del valore di 250 euro. L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, è destinata agli studenti provenienti da famiglie con un Isee non superiore a 15.748,78 euro e mira a supportare il diritto allo studio attraverso l’acquisto di libri di testo, beni e servizi formativi. La presentazione della domanda può essere effettuata da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, o dallo studente beneficiario, se maggiorenne.