Bando piccoli musei, boom di domande: 911 in tutto, 80 dalla Campania

Grande riscontro, in termini di partecipazione, per l’avviso pubblico indetto dalla Direzione generale Musei per il riparto del fondo da due milioni di euro per il funzionamento dei piccoli musei. Lo annuncia il sottosegretario uscente Anna Laura Orrico, che ribadisce l’importanza di queste realta’ e si augura che il nuovo governo “prosegua su questa strada” e anzi implementi con nuove risorse il fondo a loro dedicato. “Sono pervenute ben 911 domande di contributo, per un importo totale di finanziamento richiesto pari a 8.887.113,63 euro.- spiega Orrico- Numeri che confermano l’importanza del fondo, tanto piu’ nell’emergenza che stiamo vivendo a causa della pandemia”. Si tratta, spiega l’esponente 5 stelle, di un fondo “fortemente voluto dal Movimento e istituito con la legge di bilancio 2020, proprio per sostenere e tutelare tutte quelle piccole realta’ museali, situate ovunque nel Paese, che sono il tessuto connettivo del nostro territorio ma che spesso sono anche estremamente fragili e, dunque, costrette a fronteggiare grandi difficolta’”. La regione dalla quale sono pervenute piu’ domande e’ la Sicilia (100), poi Toscana (92), Lazio (81), Campania (80), Puglia (70), Emilia Romagna (65), Calabria (64), Abruzzo (52), Lombardia e Piemonte (49), Veneto (42), Marche e Sardegna (39), Umbria (27), Liguria (21), Molise (14), Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (9). La maggior parte dei progetti riguardano la implementazione della fruizione del patrimonio contenuto nel museo (370), il miglioramento del funzionamento ordinario del museo (244) e il potenziamento delle attivita’ di comunicazione e di promozione, anche attraverso la creazione di un sito web del museo (234). Al momento e’ in atto l’istruttoria di ammissibilita’ formale delle domande ricevute.