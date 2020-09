Bando Sport e Periferie, annuncio di Spadafora: C’è la proroga al 30 ottobre

Il bando Sport e Periferie 2020 è stato prorogato al 30 ottobre”: lo ha annunciato con un post sul suo profilo facebook il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. “E’ una bellissima notizia e sono davvero contento che tutti gli interessati possano avere più tempo per usufruire di questa opportunita’. Sui territori in tanti me lo avete chiesto e sono felice di annunciarvi la proroga dei termini – le parole di Spadafora -Grazie all’ importante contributo si potranno realizzare, rigenerare e completare impianti sportivi nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie delle citta’”. “Abbiamo raddoppiato le risorse su questo bando rispetto al precedente – ha aggiunto – e messo a disposizione 140 milioni di euro: un impianto sportivo in un quartiere periferico puo’ davvero fare la differenza per tante ragazze e ragazzi”.