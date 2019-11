Banfi e il movimento Nolinc: “Se prendo 2 milioni di voti…”

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Salvini è “un politico attuale”, in presenza del quale “ho detto che voglio fare un movimento alle prossime elezioni”. Così , raccontando nella trasmissione ‘I Lunatici del weekend’, in onda su Rai Radio2, la sua partecipazione al congresso nazionale di Senior Italia Federanziani, svoltosi al Palacongressi di Rimini, dove si è recato anche il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Non mi aspettavo tutta quella gente al Palazzo dei Congressi di Rimini, vederli in piedi – ha raccontato Banfi – Io sono anche il nonno di tutti i ragazzi che stanno a San Patrignano e che attraversano questi tunnel difficilissimi, dai quali auguriamo di uscirne al più presto, e loro mi hanno mandato un messaggio che ha commosso e intenerito tutti i presenti, compreso Salvini che era lì e che non si aspettava una cosa del genere, come del resto non se l’aspettava nessuno”.

“Essendo il nonno d’Italia non potevo mancare a questa riunione di migliaia di nonni. In presenza di Salvini che, discusso o non discusso, è un politico attuale ho detto che voglio fare un movimento alle prossime elezioni che si chiama NOLINC, Nonni Liberi Incazzeti. In Italia abbiamo 14 milioni di nonni, se prendo almeno 2 milioni di voti sono a posto”, ha concluso Banfi.