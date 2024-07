Bangladesh, cerimonia di commemorazione per le vittime italiane dell’attentato del 2016

L’ambasciatore d’Italia in Bangladesh, Antonio Alessandro, ha ospitato in residenza una cerimonia in ricordo delle vittime dell’attentato al ristorante Holey Artisan Bakery, avvenuto il 1/o luglio 2016 a Dacca, in cui morirono nove cittadini italiani.

Alla commemorazione ha presenziato anche, in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri, il Direttore Generale per gli italiani all’estero, Luigi Maria Vignali, in missione in Bangladesh per le consultazioni bilaterali.

“L’odioso attentato del 1/o luglio 2016 – ha dichiarato il Direttore Vignali – ha fallito nel suo tentativo di creare odio e divisione tra il Bangladesh e la comunità internazionale.

Ha invece rafforzato la volontà di combattere insieme contro il terrorismo e di costruire relazioni in tutti i settori basate sul dialogo e la comprensione reciproca”.

Alla cerimonia sono inoltre intervenuti il Foreign Secretary del Bangladesh, Amb. Masud Bin Momen, gli ambasciatori di Stati Uniti, Giappone e India – Paesi che hanno a loro volta perso cittadini nell’attentato – il Capo della Polizia locale, familiari, amici delle vittime e rappresentanti della comunità italiana.

Vignali, insieme all’ambasciatore Alessandro hanno poi incontrato la rappresentante dell’Unhcr in Bangladesh, Sumbul Rizvi che ha ringraziato l’Italia per il costante supporto ai rifugiati Rohingya.