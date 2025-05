Bangladesh, Piantedosi incontra Yunus “Convergenza su temi migratori”

DACCA (BANGLADESH) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in visita ufficiale a Dacca, dopo un incontro con il suo omologo ministro dell’Interno Jahangir Alam Chowdhury, è stato ricevuto dal Capo del Governo Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace nel 2006.

“Piena convergenza sui temi migratori – ha dichiarato Piantedosi – in particolare sull’importanza di contrastare le reti criminali transnazionali che incentivano ed organizzano il traffico di esseri umani e, al contempo, sulla promozione di percorsi di formazione-lavoro per i cittadini bangladesi con apposite quote di ingresso regolare per lavorare in Italia. Abbiamo convenuto sull’importanza, per entrambi i nostri paesi, di quote di ingresso regolari e, al contempo, di una cooperazione rafforzata per contrastare le partenze illegali ed il traffico di esseri umani. Domani tutto questo verrà formalizzato con la sottoscrizione di un apposito accordo”.

