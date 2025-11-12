Bankitalia: Campania, crescita contenuta nel I semestre (+1%) ma superiore alla media italiana

Secondo l’aggiornamento congiunturale sull’economia della Campania, presentato oggi nella sede di Napoli della Banca d’Italia, nel primo semestre del 2025 l’attività economica regionale è cresciuta in misura contenuta, in linea con quanto registrato nello scorso anno.

L’espansione è stata di intensità simile nei due trimestri

Le stime della Banca d’Italia, basate sull’indicatore Iter, indicano un aumento del prodotto del 1 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2024. Il dato risulta superiore alla media italiana (+0,6%) e a quella complessiva del Mezzogiorno. L’espansione è stata di intensità simile nei due trimestri.

Settori trainanti e settori in calo

L’incremento dell’attività economica è stato sostenuto dai miglioramenti congiunturali nei comparti dell’industria e dei servizi. Al contrario, il settore delle costruzioni ha evidenziato un calo, contribuendo a contenere la dinamica complessiva del prodotto regionale.