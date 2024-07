Bankitalia: crescita prosegue contenuta, bene turismo stranieri

Roma, 12 lug. (askanews) – Il Pil in Italia “ha continuato a crescere in misura contenuta in primavera, dopo la moderata espansione del primo trimestre”. Lo stima la Banca d’Italia, secondo cui l’espansione è stata sostenuta ancora dai servizi, in “particolare del turismo, che beneficia del buon andamento della spesa dei viaggiatori stranieri”.

Per contro l’attività si è ridotta nelle costruzioni e nella manifattura, aggiunge l’istituzione nel suo ultimo Bollettino economico. Dal lato della domanda, all’ulteriore espansione delle esportazioni e alle indicazioni positive sui consumi si associa “un quadro meno favorevole per gli investimenti”.

Bankitalia ricorda che a inizio giugno, nelle sue proiezioni macroeconomiche elaborate in maniera coordinata con Bce e Eurosistema delle banche centrali, aveva indicato una crescita dello 0,6 per cento sul Pil 2024 (0,8% escludendo la correzione per le giornate lavorative), dello 0,9% nel 2025 e dell’1,1% nel 2026.