Bankitalia: Dall’energia all’industria automobilistica, ecco i settori più colpiti dalla transizione green 

I settori più colpiti dai recenti shock e da trasformazioni strutturali per la transizione verde e digitale sono quelli energivori, la meccanica, l’elettronica e l’industria automobilistica. Lo rileva uno studio intitolato “La politica industriale dell’Unione europea tra crisi e doppia transizione”, pubblicato dalla Banca d’Italia nella collana “Questioni di Economia e Finanza”. Secondo l’analisi “una politica industriale favorevole alla competitività richiederebbe un ripensamento delle regole attuali, maggiore collaborazione tra istituzioni europee e Stati membri e finanziamenti mirati e adeguati”. L’approccio della Ue alla politica industriale dà sempre più enfasi alle iniziative settoriali per promuovere gli investimenti nei comparti strategici e aumentare la sicurezza economica e nazionale.

Il lavoro, di circa 50 pagine e pubblicato in lingua inglese, analizza l’impatto degli shock che dal 2020 hanno influito sull’attività e sulla competitività internazionale dell’industria dell’Unione europea. Lo studio descrive poi gli strumenti di politica industriale della Ue, adottati a livello sia nazionale sia europeo, e le iniziative intraprese per contrastare queste crisi e far fronte alla doppia transizione verde e digitale e al mutato contesto politico internazionale. Fornisce infine alcune indicazioni di policy.