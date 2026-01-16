Bankitalia e banca centrale Irlanda: “Innovation Data Challenge”

Roma, 16 gen. (askanews) – La Banca d’Italia e la banca centrale dell’Irlanda (Central Bank of Ireland) hanno lanciato “l’Innovation Data Challenge 2026”, secondo quanto recita un comunicato è un’iniziativa congiunta progettata per promuovere ricerca all’avanguardia e innovazione nel settore dei pagamenti al dettaglio.

La Challenge riflette l’impegno condiviso delle due Istituzioni nel promuovere la ricerca applicata, la collaborazione internazionale e l’uso responsabile dei dati e della tecnologia per plasmare il futuro dei pagamenti. L’iniziativa riunisce alcune tra le principali università italiane e irlandesi, tra cui l’Università commerciale Luigi Bocconi, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, University College Dublin, University College Cork, University of Galway e University of Limerick.

Gli studenti lavoreranno sia con dati finanziari sintetici sia con dati reali, si legge, accessibili tramite una piattaforma sicura, che consentirà loro di sviluppare ricerche innovative basate sui dataset, nel rispetto dei più elevati standard di protezione dei dati. Al termine della Challenge, i progetti di ricerca selezionati saranno presentati a un panel internazionale di esperti, offrendo ai partecipanti una preziosa opportunità per esplorare il ruolo trasformativo della tecnologia e dei dati nei pagamenti al dettaglio.

Attraverso l’Innovation Data Challenge 2026, Banca d’Italia e la Central Bank of Ireland riaffermano il loro impegno a sostegno dell’eccellenza accademica e della ricerca applicata, incoraggiando al contempo nuove prospettive per la definizione del futuro dei pagamenti.