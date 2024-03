Bankitalia, omaggio Panetta al simposio in onore di Ignazio Visco

Roma, 12 mar. (askanews) – Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta ha reso omaggio al suo predecessore, Ignazio Visco aprendo oggi a Roma il simposio proprio per celebrare l’economista e banchiere centrale, al quale sono giunti governatori e ex banchieri centrali da tutta Europa.

“Sono più che felice che così tanti amici e colleghi abbiano accettato il nostro invito per celebrare Ignazio Visco. Ieri molti di noi erano a Basilea, dove abbiamo passato un lungo weekend a lavorare su una serie di questioni e nonostante questo molti hanno accettato di rinviare il ritorno alle rispettive capitali per essere qui”, ha detto Panetta.

“E Christine Lagarde (la presidente della Bce-ndr) ha chiamato poco prima dell’incontro per esprimere il suo rammarico di non poter essere qui oggi. Questi sono segni di fiducia, di amicizia che non dobbiamo dare per scontati – ha detto -. Penso che questa sia la forza di questa comunità e sono molto fiero di essere qui, oggi, con tanti amici che hanno accettato di passare del tempo con noi”. Panetta ha ripercorso la tappe chiave della lunga carriera di visco, che assisteva sorridente al suo intervento di apertura, nei vari ruoli che ha ricoperto a Bankitalia e alle varie istituzioni internazionali.

“Non vi emoziono facilmente, non mi emozionerò oggi ma oggi è una buona giornata per emozionarsi”, ha detto Panetta.