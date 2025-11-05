Bankitalia, oscurato sito truffa che ne usava illegalmente nome e logo

Roma, 5 nov. (askanews) – La Banca d’Italia segnala che è stato recentemente oscurato un sito internet fraudolento che utilizzava indebitamente il suo nome e il suo logo.

Con un comunicato, l’istituzione riferisce che il sito, apparentemente dedicato ad attività di “Supervisione e normativa sull’antiriciclaggio” e “Vigilanza antiriciclaggio”, invitava gli utenti a selezionare la propria banca con il falso pretesto di dover aggiornare gli adempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio. Una volta effettuata la selezione, veniva aperta una pagina di autenticazione che riproduceva quella della banca indicata, inducendo l’utente a inserire le proprie credenziali bancarie, che venivano così rese disponibili ai truffatori.

La Banca d’Italia, dopo aver richiesto l’oscuramento del sito, ha prontamente informato le Autorità competenti, riservandosi ogni ulteriore iniziativa a tutela degli utenti e della propria immagine. Bankitalia raccomanda di non inserire credenziali o dati personali su siti di dubbia provenienza e di fare sempre riferimento per qualsiasi informazione al sito ufficiale della Banca d’Italia al seguente indirizzo www.bancaditalia.it.

Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento è possibile anche inviare una richiesta di informazioni tramite la pagina “Servizi on line”.