Bankitalia, Panetta: istruzione genera alti ritorni economici e sociali

Roma, 15 gen. (askanews) – “Un sostegno mirato alle famiglie e all’istruzione genera elevati ritorni economici e sociali. Gli interventi possono essere attuati gradualmente, preservando una gestione prudente delle finanze pubbliche e i progressi compiuti nella riduzione del costo del debito”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento, intitolato “Investire nel futuro: giovani, innovazione e capitale umano”, all’inaugurazione dell’anno accademico 2025-26 dell’Università degli Studi di Messina.

Una analisi su capitale umano e crescita economica. “Lo studio, l’impegno, la tutela della salute sono espressioni fondamentali” della libertà individuale. “Ma i loro rendimenti economici e sociali dipendono anche dal contesto istituzionale ed economico nel quale ciascuno di noi vive”, ha spiegato Panetta.

“In questo senso, la valorizzazione del capitale umano non è soltanto una scelta individuale, ma una responsabilità collettiva. Investire in istruzione, ricerca e formazione significa allora investire a un tempo nelle potenzialità del Paese e nelle aspirazioni dei singoli: nella capacità dei giovani di scegliere, di crescere, di contribuire a un’economia più dinamica e a una società più giusta. È su questa combinazione di conoscenza e innovazione, di impegno individuale e qualità delle istituzioni – ha concluso il governatore – che si fonda il progresso delle nostre società nell’era contemporanea”.