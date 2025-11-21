Bankitalia: rischi “non trascurabili” da instabilità internazionale

Roma, 21 nov. (askanews) – In Italia i rischi per la stabilità finanziaria riconducibili a fattori interni risultano “contenuti”, mentre sono “non trascurabili” quelli connessi con l’instabilità internazionale. Lo rileva la Banca d’Italia nel suo ultimo Rapporto sulla stabilità finanziaria.

“Dalla scorsa primavera i prezzi delle attività più rischiose sono notevolmente saliti e la volatilità è tornata su livelli molto bassi nei mercati finanziari internazionali, nonostante la perdurante incertezza e le tensioni geopolitiche. Il rischio di correzioni improvvise è aumentato – avverte Bankitalia – soprattutto qualora le valutazioni si discostassero dai fondamentali economici”.

Da diversi mesi, molte istituzioni finanziarie mettono in guardia dalla possibilità che la rapida crescita delle quotazioni dei titoli tecnologici a Wall Street, in particolare quelle legate all’intelligenza artificiale, possa sfociare in repentine correzioni al ribasso, evocando uno scenario di “bolla”.

Secondo Bankitalia in generale “il quadro macrofinanziario non è complessivamente mutato rispetto allo scorso aprile”. Il rischio di correzioni improvvise è soprattutto correlato alla possibilità che le valutazioni si discostino dai fondamentali economici. Peraltro, nonostante i moniti giunti da più parti “gli investitori appaiono particolarmente fiduciosi, malgrado l’elevata incertezza del quadro macroeconomico globale e i profondi cambiamenti in ambito geopolitico”.