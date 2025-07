Bankitalia: se dazi Usa alti Cina devia 30 mld export su eurozona

Roma, 11 lug. (askanews) – Se alla fine i dazi commerciali degli Stati Uniti sulla Cina risultassero più elevati di quelli indicati lo scorso maggio, il gigante asiatico potrebbe deviare fino a 30 miliardi di euro di merci supplementari nell’area euro e questo potrebbe abbassare l’inflazione fino a 0,2 punti percentuali. È la previsione della Banca d’Italia contenuta in un riquadro di analisi del Bollettino economico.

“Secondo recenti stime – si legge – un aumento dei dazi statunitensi nei confronti della Cina di entità pari a quanto prefigurato a maggio potrebbe tradursi in un incremento delle esportazioni cinesi verso l’area di circa 10 miliardi di euro; i prezzi dei beni cinesi importati si ridurrebbero di circa il 2,5 per cento. I prezzi al consumo dei beni industriali non energetici nell’area scenderebbero di circa lo 0,3 per cento su un orizzonte di due anni”.

E su questa base “l’effetto finale sarebbe una riduzione dell’inflazione complessiva di circa 0,1 punti percentuali nel biennio”, dice Bankitalia.

Ma “qualora i dazi imposti dagli Stati Uniti fossero più elevati, in linea con quelli annunciati ad aprile, l’incremento delle importazioni cinesi potrebbe raggiungere i 30 miliardi – aggiunge l’analisi – e l’effetto al ribasso sull’indice complessivo dei prezzi sarebbe dello 0,2 per cento”.