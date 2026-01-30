Bankitalia, Signorini lascia, Angelini nuovo DG e presidente Ivass

Roma, 30 gen. (askanews) – La Banca d’Italia ha riferito che l’attuale direttore generale, e presidente dell’Ivass, Luigi Federico Signorini, lascerà anticipatamente l’incarico, dal 31 marzo, “per motivi personali”. Il Consiglio superiore dell’istituzione, riunito oggi in seduta straordinaria, su proposta del governatore Fabio Panetta, ha deliberato di nominare nuovo direttore generale Paolo Angelini, attuale vicedirettore generale.

Gianluca Trequattrini, attuale funzionario generale e segretario del direttorio, diventa vice direttore generale. Angelini, riporta un un comunicato, in qualità di direttore generale assume anche il ruolo di presidente dell’Ivass, sempre in sostituzione di Signorini.

“Il governatore e il Consiglio Superiore hanno espresso a Signorini la loro gratitudine per gli anni dedicati al servizio dell’Istituzione e gli hanno rivolto i migliori auguri per il futuro”, riporta Bankitalia.

Le nomine, spiega l’istituzione, sono state adottate ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Banca d’Italia e saranno efficaci previa approvazione con decreto del presidente della Repubblica, promosso dal presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Nato a Siena nel 1958, sposato con un figlio, secondo quanto riporta il profilo sul portale dell’istituzione, Angelini, economista laureato a Siena, ha lavorato presso il servizio studi dal 1990 al 2011. Dal 2014 al 2019 è stato vice capodipartimento Vigilanza bancaria e successivamente, fino al 2021, capo del dipartimento. Dal 2021 è entrato nel direttorio di Bankitalia. (fonte immagine: Banca d’Italia)