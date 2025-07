Bankitalia: spread Btp-Bund (85 pb) calato ai minimi da 15 anni

Roma, 11 lug. (askanews) – Gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte degli investitori esteri “si sono mantenuti cospicui” e nel corso del secondo trimestre il differenziale di rendimento rispetto ai titoli pubblici della Germania, il famigerato “spread” si è “contratto di 39 punti base, collocandosi a circa 85 punti base, sui valori più bassi degli ultimi 15 anni”. Lo rileva la Banca d’Italia nel suo ultimo Bollettino economico.

“In generale, la domanda di titoli di Stato dell’area dell’euro non ha risentito del quadro di grande incertezza internazionale. A differenza di quanto solitamente avveniva durante i periodi di turbolenza, i rendimenti sono scesi in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, a fronte di un progressivo consolidamento dei rispettivi conti pubblici in una fase in cui in Germania si prevede invece un aumento della spesa”, spiega l’istituzione di Via Nazionale.

“Il rendimento dei titoli pubblici italiani sulla scadenza decennale è diminuito fortemente di 41 punti base, al 3,44 per cento, anche in virtù di valutazioni più favorevoli da parte di alcune agenzie di rating; quello del corrispondente titolo tedesco è rimasto sostanzialmente invariato. Il differenziale di rendimento tra i due titoli si è pertanto contratto di 39 punti base – si legge – collocandosi a circa 85 punti base, sui valori più bassi degli ultimi 15 anni; anche i differenziali di rendimento dei titoli dei principali paesi dell’area si sono ridotti, seppure in misura inferiore”.

Bankitalia rileva inoltre come la volatilità implicita nei contratti derivati sul titolo decennale italiano sia diminuita, mantenendosi su livelli contenuti nel confronto storico, e le condizioni di liquidità sono rimaste stabili.