Banksy torna a Londra con un nuovo murale

L’opera a Bayswater, mentre spunta un possibile gemello in città

Londra, 22 dic. (askanews) – Il writer britannico Banksy ha svelato una nuova opera nel centro di Londra, alimentando le speculazioni su un secondo murale simile comparso in un’altra zona della città.Il lavoro, in bianco e nero, è stato realizzato sulla parete di un vecchio edificio nel quartiere di Bayswater. Raffigura due figure, probabilmente bambini, con cappelli invernali e stivali di gomma, distesi e intenti a guardare il cielo.L’artista ne ha confermato l’autenticità pubblicando un’immagine sul suo profilo Instagram ufficiale. Una fotografia suggerisce che le figure sembrino sdraiate sul tetto ondulato di un garage.Un murale quasi identico è apparso anche sotto l’edificio Centre Point, a Tottenham Court Road. Nel pomeriggio, però, solo l’opera di Bayswater risultava ufficialmente rivendicata da Banksy.