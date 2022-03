(Adnkronos) –

Barack Obama è positivo al Covid. Lo ha annunciato con un tweet lo stesso ex presidente Usa, riferendo di avere sofferto di “mal di gola per un paio di giorni, ma a parte questo sto bene”. L’ex first lady Michelle è invece negativa al Coronavirus.

Entrambi i coniugi Obama si sono detti “grati” per essere vaccinati anche con la terza dose. L’ex presidente ha quindi invitato a vaccinarsi chi non lo ha ancora fatto, “anche se i casi stanno scendendo”.