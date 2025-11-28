Barbablù accende Chiaia: un’inaugurazione tra calore, emozioni e raffinata convivialità

In una pungente sera d’inverno, Barbablù, il nuovo unconventional cocktail bar, ha acceso i vicoli di Chiaia con calore, luce soffusa e l’energia di un progetto nato dal cuore. All’insegna di sorrisi, tintinnio di calici e una convivialità sincera, il locale ha aperto ufficialmente le porte in via Bisignano 45, accolto da amici, volti affezionati e una “bella gente” pronta a condividere l’esperienza.

Gli ospiti hanno assaporato chardonnay, bollicine pregiate e piccoli bun salati serviti come assaggi di un percorso sensoriale che promette di diventare rito quotidiano. La serata ha confermato l’anima del locale: un equilibrio tra estetica, gusto e convivialità, capace di scaldare più di qualunque clima esterno.

Dietro il progetto, Claudio Comito, architetto e interior designer, insieme alla moglie Claudia Catapano, imprenditrice e fondatrice di Blunauta, e alla figlia Federica Comito, ha dato vita a un luogo che nasce come gesto di rinascita e omaggio a Stromboli e al suo storico Barbablù, indirizzo amato dalla famiglia e oggi rievocato nel cuore di Napoli.

L’atmosfera ieri ha riportato alla memoria la magia eoliana fatta di incontri, racconti e leggerezza: toni bordeaux, parati ricercati, poltroncine eleganti, mobili decorati e lampadari d’antan hanno trovato il loro posto perfetto grazie alla presenza degli ospiti, custodi inconsapevoli dello spirito per cui Barbablù è nato.

Quella di ieri non è stata solo un’inaugurazione, ma l’inizio di una storia: un nuovo capitolo nel panorama dell’ospitalità napoletana, pensato per chi cerca un aperitivo che sia più di un’abitudine, ma un rito di piacere, gusto e bellezza condivisa.

Barbablù ha aperto le sue porte e, a giudicare dall’accoglienza calorosa ricevuta, il debutto non poteva cominciare meglio.