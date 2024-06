Barbara Alemanni e Giovanni Petrella entrano nel Securities and Markets Stakeholder Group dell’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Alemanni è affiliate professor di Banking and Insurance presso SDA Bocconi School of Management e professoressa ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Genova. Petrella professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università Cattolica di Milano.