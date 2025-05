Barbara Beltrame designata presidente designata di Confindustria Vicenza

Il Consiglio Generale di Confindustria Vicenza ha designato Barbara Beltrame Giacomello come presidente degli industriali vicentini per il mandato 2025-2029.

La presidente designata sarà proposta al voto dell’Assemblea Generale per l’elezione, nel mese di giugno, a seguito della prossima presentazione della squadra di presidenza.

“Questa designazione – spiega la presidente di Confindustria Vicenza in carica Laura Dalla Vecchia – è frutto di un clima di collaborazione molto positivo che è andato creandosi in questi anni, sicuramente molto complessi per l’industria italiana, ma che hanno sempre visto Confindustria Vicenza unita nel rappresentare le imprese e le persone che lavorano e creano benessere nel territorio”. Barbara Beltrame Giacomello è vicepresidente e membro del Cda di Afv Acciaierie Beltrame, è stata vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega all’Education e Università dal 2016 al 2020 e Vicepresidente nazionale in Confindustria con delega all’Internazionalizzazione dal 2020 al 2024. Tra le altre cariche, è componente del Cda e del comitato esecutivo della Luiss Guido Carli University, del Cda di Fondazione Cuoa e della Fondazione Studi Universitari di Vicenza.