Barbaro “Asi non è solo numeri, ma progettualità e formazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Asi ha raggiunto numeri incredibili ma noi non guardiamo esclusivamente a questo, ma alla progettualità, alla capacità di proporsi anche su altri fronti oltre lo sport, di lavorare sulla formazione tecnica e dirigenziale, di offrire sostegno alle associazioni, fattori che ci rendono diversi da una Federazione che in genere è proiettata quasi esclusivamente allo sviluppo dell’attività agonistica”. Dopo il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, il presidente di Sporte Salute Marco Mezzaroma, nella sesta puntata di ASI Play, la nuova piattaforma multimediale di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, l’ex direttore di Raisport Jacopo Volpi ha intervistato in esclusiva il presidente dell’Asi Claudio Barbaro.

(Fonte: ASI)