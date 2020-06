Roma, 25 giu. (Adnkronos) – Barberino’s da record raccoglie 1milione di euro in 20 giorni di campagna equity crowdfunding. La catena Made in Italy che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia, ha raggiunto l’obiettivo massimo del milione di euro sulla piattaforma Mamacrowd. Barberino’s ha introdotto in Italia “un’esperienza di lusso accessibile e moderna” che ha conquistato gli investitori, come conferma il gol segnato in poco più di due settimane.