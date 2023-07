Barbie: cinema tinti di rosa e incassi da record

di Michela Russo

Uno strano fenomeno sta accadendo nei cinema italiano: sale invase dal colore rosa, abiti eleganti e smoking, è il pubblico di ogni genere ed età che si affretta a vedere il film di ‘Barbie’ appena uscito. Solo il giorno della prima ha incassato più di 2 milioni di euro in Italia, classificandosi alla prima posizione tra i debutti cinematografici di quest’anno. La regista Greta Gerwig, dopo il successo del film multipremiato Little Women (2019), ci mostra un mondo completamente guidato dalle bambole che hanno caratterizzato generazioni, ambientando il film in un universo parallelo dove vige una società completamente guidata dalle donne, e il ruolo dei Ken è semplicemente quello di esistere.

“Se ami Barbie questo film è per te. Se odi Barbie questo film è per te”, il trailer parlava chiaro, una proiezione che rappresenta una vera e propria montagna russa di emozioni: tra lacrime, risate e una bella dose di stima per gli scrittori, ce n’è per tutti i gusti. Un film audace, innovativo e piacevolissimo anche per i più piccoli: è raro trovare un film che affronti argomenti scomodi e importanti senza risultare noioso o fuori luogo, eppure questo ci è riuscito, regalando a tutte le bambine in sala un messaggio di emancipazione e potere, che potrebbe aiutarle a crescere nelle donne di cui la nostra società ha bisogno.

Notiamo un cast di eccezione: Margot Robbie nei panni della protagonista mostra una performance consona agli obiettivi che la regia si propone, è bellissima ed emotiva, capace di impressionare tutti gli spettatori; Ryan Gosling si trova nelle vesti del bambolotto per eccezione, Ken, che si mostra sensibile e intraprendente, senza perdere l’ingenuità appartenente all’universo Barbie; e ancora Will Ferrel, Simu Liu, Emma Mackey, America Ferrera, Kate Mckinnon e tanti altri. Indimenticabile anche la colonna sonora, che presenta un album creato specificatamente per la pellicola e vanta artisti di prima categoria come Billie Eilish, Dua Lipa, Lizzo, The Kid Laroi, Charlie XCX, etc.

“Barbie” rappresenterà sicuramente un passo importante nella storia del cinema, concludendo il ciclo dei famosissimi film che hanno contrassegnato gli ultimi trent’anni nella televisione per l’infanzia. Questa uscita tratteggerà davvero la fine dell’universo cinematografico Barbie, oppure ne segnerà un nuovo inizio?