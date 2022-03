Barcellona ospiterà la 37a America’s Cup nel 2024

(Adnkronos) – Emirates Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht Squadron sono lieti di annunciare Barcellona, nella regione della Catalogna, come sede ospitante della 37a America’s Cup che si terrà a settembre e ottobre 2024. Un misto di storia e modernità, Barcellona è una delle città più iconiche e attraenti del mondo e diventerà la prima sede al mondo ad ospitare sia un’Olimpiade che un evento di Coppa America.

Grant Dalton, Ceo di America’s Cup Defender Emirates Team New Zealand, è lieto di annunciare Barcellona come sede ospitante dopo un lungo e competitivo processo di selezione della sede. “Barcellona è davvero una delle città più riconosciute al mondo, quindi avere la possibilità di ospitare l’evento velico più riconosciuto al mondo è estremamente eccitante. Come Defender dell’America’s Cup, abbiamo sempre sentito la responsabilità di far crescere l’evento, il pubblico e lo sport della vela su scala globale e certamente avere l’evento ospitato in una città significativa come Barcellona ci permetterà di spingere la traiettoria di crescita sulla scena sportiva globale. Quando si pensa alla 37a America’s Cup e alle gare dell’AC75 a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Barcellona, dal lungomare e dalle zone di coinvolgimento dei fan del villaggio di gara, sarà niente di meno che spettacolare”.