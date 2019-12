Baretta: “Sì a confronto con Adepp su fiscalità di scopo per Casse previdenza”

Roma, 11 dic. (Labitalia) – “Dopo la manovra, credo che con le Casse private sul tema della fiscalità di scopo per gli investimenti nell’economia reale e nel welfare si possa aprire un confronto”. Lo ha detto il sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta, rivolto alla platea delle Casse di previdenza alla presentazione del Rapporto Adepp sulla previdenza privata, rispondendo alla richiesta rivolta poco prima dal presidente dell’Associazione Alberto Oliveti.

E secondo Baretta, “le Casse previdenziali rappresentano un esempio virtuoso, ma adesso serve il salto di qualità”. “E quello della fiscalità potrà essere un tema da affrontare dopo la manovra, anche perché la fiscalità al 26% per me è un errore”, aggiunge. Per il sottosegretario al Mef, intervenuto all’evento Adepp, “subito dopo la legge di bilancio andranno aperti dei percorsi sui temi del fisco e della previdenza”.

Un’apertura sottolineata positivamente da Oliveti. “Noi siamo aperti al confronto, la fiscalità di scopo può essere una soluzione da percorrere in vista dell’azzeramento della fiscalità” per le casse di previdenza “che ci riporterebbe a livellò europeo”. Oliveti ha sottolineato che sugli investimenti in economia reale ‘caldeggiati’ dal governo “l’esecutivo dovrebbe garantire delle coperture di garanzia” per le Casse.