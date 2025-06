Bari, arrestati presunti mandanti ed esecutori di un omicidio del 2015

BARI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di cinque soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio doloso, porto e detenzione di armi e ricettazione, tutti aggravati per aver posto in essere condotte finalizzate all’omicidio di Nicola Telegrafo , avvenuto, la sera del 28 maggio 2015, nella piazza centrale del quartiere periferico di Bari Carbonara.

tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)