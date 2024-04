Bari, Leccese: primarie annullate da Conte, inconcepibile

Bari, 5 apr. (askanews) – “È inconcepibile che un leader nazionale venga a Bari e decida di sospendere le primarie. E lo decide sulla base di una inchiesta che non c’entra niente con le primarie. Che non erano fra Laforgia e qualche indagato ma fra Laforgia e Vito Leccese”. Lo ha detto il candidato sindaco del Pd, Vito Leccese, nella manifestazione in piazza a Bari confermata dopo l’annullamento delle primarie da parte del suo rivale e del leader del M5S Giuseppe Conte.

“Mi chiedo: qual è il senso per annullarle? Se il ragionamento è che se c’è il voto di scambio non facciamo le primarie allora – ha osservato – dobbiamo annullare le secondarie. Che fa Conte, ritira i suoi candidati alle comunali? Alle europee?”.

A giudizio di Leccese “c’è qualcuno a cui non interessa niente della città di Bari ma solo di speculare sulla città di Bari per un calcolo elettorale. E la risposta è quella che abbiamo scritto: andiamo avanti, perché non abbiamo paura, non abbiamo nulla da nascondere, andiamo avanti perché vogliamo bene a questa città”, ha concluso.