Baridanza, dal 12 aprile la ventottesima edizione del festival del balletto più atteso del Sud

di Massimiliano Craus

E’ tutto pronto per Baridanza, gli ultimi dettagli sono stati definiti e non ci resta che aprire il sipario della ventottesima edizione della kermesse più attesa a Bari e nel Mezzogiorno d’Italia. In particolare il direttore artistico Mario Beschi non ha lesinato energie per portare a Bari artisti con una formazione eterogenea per andare incontro alle esigenze di tutti i talenti provenienti da ogni dove. E così al Teatro Anchecinema, in scena dal 12 al 14 aprile, Baridanza aprirà le porte alla danza a tutto tondo seguita a menadito da uomini e donne che si caleranno nella parte dei ciceroni nei meandri del mondo della danza. Con alla guida Fabrizio Monteverde, impegnato negli anni con il Balletto di Toscana, il Teatro Alla Scala di Milano, l’Arena di Verona, il Teatro dell’Opera di Roma, il San Carlo di Napoli, Maggiodanza di Firenze mentre da alcuni anni è coreografo residente al Balletto di Roma. Lui sarà il testimonial di questo attesissimo 2024, probabilmente l’anno della svolta! Accanto a lui Alexandre Stepkine, docente della Scuola del Balletto di Roma ma soprattutto già solista della compagnia XXE Siècle di Maurice Bejart e del Teatro Mariniskij di Sanpietroburgo.

A Bari anche l’attesissimo Amilcar Moret Gonzalez, diplomato al National Ballet School of Cuba, primo ballerino presso il Bavarian State Ballet, Les Ballettes De Monte-Carlo, il Zurich Ballet e The Hamburg Ballet di cui è attualmente primo ballerino e coreografo. Accanto a loro sarà presente anche la coreografa serbo-olandese Dunja Jocic direttamente dalla Rotterdam Dance Academy che, come interprete, ha lavorato su tutti con Emio Greco e per il Ballet du Nord. Il suo film sulla danza “Bird” del 2015 ha gareggiato per un Golden Calf e ha vinto il Premio del Pubblico al Festival Cinedans.

Per l’hip hop è invece stato invitato Kris, uno fra i personaggi Italiani più rappresentativi all’estero. Oltre ad “Amici” di Maria De Filippi ha lavorato per Sky, Rai Uno, MTV Yo! RAP, Rai Due Educational e The Voice Of Italy. La torinese Babì attualmente è invece Nike ambassador mentre Elisa Terrone, in arte Pinklady, è impegnatissima soprattutto per la new generation. Coreografa per un gruppo tutto al femminile riconosciuto a livello nazionale nel campo dell’hip hop e dell’house dance, le Pinkladies hanno vinto diverse competizioni a livello nazionale ed internzionale. Come di consuetudine Baridanza metterà a tu per tu i baldi giovani della danza con le loro aspirazioni e gli strumenti messi a disposizione dagli artisti ospiti.

“Anche nel 2024 siamo pronti – chiude il direttore Mario Beschi – e questa edizione ha potuto godere di due partnership di primissimo piano quali JTB Roma ed il notissimo brand Freddy, già fornitore ufficiale del Corpo di Ballo del Teatro Alla Scala di Milano e della trasmissione TV Amici di Maria de Filippi. In attesa di svelare un altro brand internazionale posso essere certo di garantire una qualità sempre crescente. Abbiamo bisogno della bella gioventù danzante quanto i giovani hanno bisogno di noi con un maggiore bagaglio di esperienze.” E’ tutto pronto, per maggiori informazioni si suggerisce di visitare il sito ufficiale di Baridanza.