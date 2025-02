Baridanza, dal 4 aprile la ventinovesima edizione: il programma e i protagonisti

di Massimiliano Craus

Bari e Mezzogiorno d’Italia sugli scudi con l’attesissima ventinovesima edizione del Baridanza, diretto da Mario Beschi, già a lavoro per la tre-giorni in scena al Teatro AncheCinema di Bari, da venerdì 4 a domenica 6 aprile. Sostenuto dal Csi Centro Sportivo Italiano, dall’Assessorato della Regione Puglia e dal Comune di Bari, il Baridanza si appresta a correre verso il sesto lustro ed il terzo decennio, a dimostrazione della tenuta di una manifestazione diretta sempre con passione da Mario Beschi. “Abbiamo voluto portare a Bari i migliori artisti come ogni anno – ha spiegato il direttore alla stampa – a cominciare dal presidente della commissione Luciano Cannito, volto noto e garanzia di qualità riconosciuta a livello mondiale. Con lui Daniel Tinazzi, direttore di Opus Ballet; la ballerina classica free lance Anbeta Toromani, volto noto dai tempi di Amici e poi al Teatro di San Carlo di Napoli; Gillian Bruce, coreografa dei musical di maggiore successo in Italia ed all’estero; Roman Froz, vincitore del torneo mondiale di breakdance Red Bull BC One; Mary Molfese, ballerina televisiva internazionale; Fritz Zamy, ballerino e coreografo della street dance; il maitre du ballet Dorian Grori ed il performer e coreografo di musical Giorgio Camandona”. Anche quest’anno il direttore si è attorniato dei nomi di chiara fama e, non da meno, di quelli più in voga nelle rispettive discipline così amate dal giovane e giovanissimo popolo della danza. Un saper stare al passo con i tempi che ha sempre contraddistinto Mario Beschi ed il suo Baridanza, sviluppato su tre giorni proprio per dare il massimo spazio e tempo a ciascuna disciplina. E’ questo uno dei maggiori punti di forza che poi affollano di gente festosa il Teatro AncheCinema ogni anno ed anche dai prossimi 4, 5 e 6 aprile. Del resto Baridanza è da anni un evento di interesse pubblico in città, richiamando centinaia e centinaia di giovani talenti, turisti, appassionati ed artisti affermati in una primavera danzante, volàno di un turismo sempre più consolidato a Bari città e nella regione. “Questa 29esima edizione vedrà tuttavia valorizzato il percorso artistico dalle ballerine e dai ballerini del nostro Baridanza – aggiunge Mario Beschi – abbiamo infatti lavorato sodo sull’assegnazione di numerosi premi davvero professionalizzanti, tra cui l’attesissimo ritorno a Bari delle borse di studio complete di viaggio e soggiorno in strutture prestigiose quali il Ballet de Catalunyadi Barcellona e l’Opus Ballet di Firenze.” Come ogni anno Baridanza proporrà ai giovani talenti emergenti opportunità di formazione o contratti che li condurrà direttamente nel mondo del professionismo. E’ naturalmente questo il motivo fondante di così tanti volti noti presenti al Teatro AncheCinema dal 4 al 6 aprile. “Ci piace infine ricordare l’impegno in ogni sede di Baridanza contro la violenza di genere – chiude il direttore artistico – per queste ragioni sosteniamo il numero di telefono gratuito 1522 Allenati contro la violenza. Il mondo della danza, forse più di ogni altro, è sensibile ad ogni tipo di violenza ma a maggior ragione alla violenza contro le donne!”. Per essere aggiornati in tempo reale su tutte le info, per conoscere la storia del Baridanza e per poter scaricare i moduli d’iscrizione si segnala il sito internet ufficiale https://baridanza.it/.