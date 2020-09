Barittico, prima salumeria di mare nel cuore del Vomero. Oggi l’apertura

A Napoli, nel cuore del Vomero, apre Barittico. Il sogno dei fondatori, gli ingegneri Bruno Sensenhauser e Stefano Toscano, l’economista Marco Matrecano e lo chef Vittorio Zigarelli, già forti dell’ esperienza di Panamar, locale specializzato nella creazione dei panini di mare, prende vita in via Merliani 51 A. L’ ottima accoglienza ricevuta da Panamar è stata l’ input da cui è partita la ricerca di una nuova sede che potesse diventare il luogo di un format decisamente innovativo per Napoli. Si tratta di un progetto nato un po’ per caso che ha dovuto affrontare anche la chiusura forzata del lockdown durante la fase di preparazione.

La salumeria di mare si basa sulle esperienze imprenditoriali del gruppo di imprenditori ma anche sulla loro capacità di sperimentazione. “Provammo per la prima volta il prosciutto di tonno e rimanemmo stupiti – raccontano -. Quel sapore ci rapì così tanto, che prendemmo una decisione: dobbiamo approfondire questo prodotto”. Proprio dalla voglia di approfondire nascono i piatti particolari che i loro estimatori già conoscono: dal salame di tonno alla porchetta di ombrina, fino alla pancetta di salmone. Va sottolineato che i piatti ittici proposti da Barittico sono interamente realizzati dallo chef Vittorio Zigarelli e serviti su taglieri arricchiti da ingredienti che ne esaltano profumi e sapori.