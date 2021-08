Barlaam oro a Tokyo “Che onore ricevere medaglia da Pancalli”

“Un’emozione indescrivibile. Oggi è stata una montagna russa di emozioni ed essere premiato da Luca mi ha fatto sentire ancora di più la vicinanza del mondo paralimpico italiano, un onore pazzesco”. Simone Barlaam si gode l’oro conquistato alle Paralimpiadi di Tokyo nei 50 stile libero S9, sfrecciando nella vasca secca in 24″71, nuovo record paralimpico. Proprio Pancalli ha sottolineato il grande lavoro di Federazione e società. “La mia società, la Polha Varese, ha avuto una parte importantissima nel mio percorso e tutte le società sul territorio italiano stanno facendo un lavoro fondamentale per la crescita della Nazionale, che sta crescendo esponenzialmente anno dopo anno, grazie allo scouting di Federazione e comitati regionali che stanno trovando sempre nuovi atleti o nuovi bambini che piano piano diventeranno atleti. E speriamo che l’onda non sia ancora finita”.

