Baroni “Lazio ambiziosa, con la Juve sfida importante”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che le ambizioni vadano di pari passo con le prestazioni e con quello che si riesce a proporre. Più che parlare, preferisco fare; noi dobbiamo pensare a lavorare a testa bassa con spirito di sacrificio. Siamo ambiziosi e questa gara è un passaggio importante, una grande partita e da questo punto di vista noi dobbiamo andare a Torino con questo desiderio di giocare partite che alzano il nostro livello”. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, alla vigilia della sfida contro la Juventus. “Andiamo ad affrontare una squadra forte, la Juve ha la miglior difesa d’Europa in questo momento e con il miglior possesso palla d’Italia – ha proseguito il tecnico biancoceleste -. Per noi sono le partite perfette per cercare di essere competitivi, di confrontarci con un avversario importante ed è chiaro che dovremo affrontarli con consapevolezza, voglia e desiderio di giocare queste partite, proprio per la difficoltà che hanno. Dico sempre che nella difficoltà c’è la bellezza, quindi questa è una partita difficile ma è lì che sta la bellezza di questa gara”, ha aggiunto Baroni che si è soffermato anche sulle condizioni di un giocatore importante come Guendouzi. “Sta meglio. Ci prendiamo ancora 24 ore per fare valutazioni, però potrebbe essere disponibile, non so se dal primo minuto. Il ragazzo ha grande voglia di essere presente, questo mi fa piacere ma non avevo dubbi. La squadra sta bene, si è allenata, chiaramente il gruppo che è rimasto qui con me, mentre gli altri hanno avuto la soddisfazione di essere convocati dalle rispettive nazionali. Sono rientrati tutti e piano piano li stiamo portando nella giusta condizione”, ha aggiunto il tecnico biancoceleste.

