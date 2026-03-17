Baseball, Italia sconfitta, Venezuela in finale

Roma, 17 mar. (askanews) – Si ferma in semifinale il cammino dell’Italia al World Baseball Classic. Al loanDepot Park di Miami il Venezuela vince 4-2 in rimonta e conquista la finale contro gli Stati Uniti.

Gli azzurri partono meglio e sbloccano il risultato al 2° inning approfittando di tre basi ball consecutive concesse dal partente venezuelano Montero: Zach Dezenzo firma il punto dell’1-0. Poco dopo arriva il raddoppio con Jac Caglianone, spinto a casa da una volata di sacrificio di Jon Berti.

Il Venezuela reagisce al 4° inning con il fuoricampo di Eugenio Suárez, che riapre la partita. Il momento decisivo arriva però al 7°, quando l’Italia crolla: sul monte Lorenzen perde controllo e la squadra sudamericana piazza tre punti con le valide in serie di Ronald Acuña Jr., Maikel García e Luis Arráez, completando la rimonta.

Gli azzurri non riescono più a reagire e vedono sfumare il sogno finale, chiudendo comunque un torneo storico. La squadra guidata dal manager Francisco Cervelli, imbattuta fino alla semifinale, aveva ottenuto quattro vittorie nel girone – tra cui quella prestigiosa contro gli Stati Uniti – e il successo nei quarti contro Porto Rico.

Nonostante la sconfitta, l’Italia eguaglia il miglior risultato europeo nella competizione, entrando tra le prime quattro del World Baseball Classic. Il Venezuela si giocherà ora il titolo contro gli Usa.