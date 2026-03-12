Baseball, l’Italia batte il Messico ed è ai quarti

Roma, 12 mar. (askanews) – L’Italia si qualifica ai quarti di finale del World Baseball Classic, chiudendo il girone a punteggio pieno. Dopo la vittoria contro gli Stati Uniti, gli azzurri hanno battuto 9-1 il Messico e ora affronteranno Porto Rico nella fase a eliminazione diretta. È stata la partita della tensione, perché una eventuale sconfitta con 5 subiti avrebbe fatto avanzate Messico e Stati Uniti. 3 sono stati i fuoricampo di Pasquantino, che ha stabilito un record personale del torneo: nessuno nella storia del World Baseball Classic aveva mai battuto 3 fuoricampo. Meravigliosa anche la prestazione del lanciatore partente e vincente, Aron Nola, che ha stoppato ogni velleità iniziale dei messicani, consentendo poi ai battitori di prendere il largo. Quarto di finale Italia-Porto Rico, sabato sera ore 20.00 in diretta su Sky.