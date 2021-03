Basket: All Star Game, Simons trionfa nella gara delle schiacciate

Atlanta, 8 mar. – (Adnkronos) – Anfernee Simons è il campione dell’edizione 2021 della gara delle schiacciate, in formato ridotto (sia per tempi che per nomi coinvolti) dato il calendario serrato dell’All-Star Game. La guardia dei Blazers ha superato in finale il rookie dei New York Knicks Obi Toppin, vincendo la finale – un po’ a sorpresa – con una schiacciata in cui è salito a livello del ferro per provare a baciarlo (pur andando lontano 10 centimetri, tanto che alcuni l’hanno definita la “Kiss Dunk col distanziamento sociale”). In precedenza aveva sfruttato le sue eccezionali doti di salto piazzando il pallone 30 centimetri sopra il ferro per salire a schiacciare e indossando una maglia del suo idolo Tracy McGrady per imitare una sua schiacciata del 2000.