Basket Bond made in Italy: 64 milioni per 25 Pmi, chiuso il programma UniCredit–Mediocredito Centrale

Si è concluso con successo il Basket Bond “Made in Italy”, il programma lanciato lo scorso anno da UniCredit e Mediocredito Centrale che, grazie anche all’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi, ha consentito di mobilitare risorse per oltre 64 milioni di euro a supporto degli investimenti di 25 piccole e medie imprese e mid cap attive in settori strategici dell’economia italiana.

Le ultime tre emissioni, per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro, sono state finalizzate dalla piemontese Autochim, specializzata nella logistica di prodotti liquidi sfusi, dalla lombarda G.R. Infrastrutture, impegnata nelle grandi opere civili, e dalla veneta Finpesca Spa, leader nella lavorazione di prodotti ittici.

Il Basket Bond “Made in Italy” ha visto i singoli minibond sottoscritti, man mano che venivano emessi dalle società, in maniera paritetica da Mediocredito Centrale e UniCredit, che ha agito anche come arranger.

Grazie all’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi, gestito da Mediocredito Centrale, che copre le prime perdite fino all’80 per cento sui singoli minibond e fino al 25 per cento del portafoglio complessivo, l’operazione ha consentito, tramite cartolarizzazione sintetica, il trasferimento del rischio di credito del portafoglio senza ricorrere alla cessione delle posizioni.

La struttura ha permesso agli investitori di sottoscrivere i titoli emessi dalle 25 Pmi in tempi rapidi, con una riduzione del rischio di credito, una conseguente riduzione dei costi per le imprese rispetto a operazioni analoghe sul mercato dei capitali e un impatto positivo sul patrimonio dei finanziatori. Effetto collaterale virtuoso: maggiore capacità di concedere nuovo credito a condizioni più favorevoli.

Remo Taricani, deputy head di UniCredit Italia, ha commentato: “Con il Basket Bond Made in Italy abbiamo dimostrato che è possibile offrire alle piccole e medie imprese italiane un accesso al mercato dei capitali rapido, snello e conveniente. L’operazione, realizzata insieme a Mediocredito Centrale e al Fondo Centrale di Garanzia, ha mobilitato oltre 64 milioni di euro a sostegno degli investimenti di 25 aziende, riducendo il rischio per gli investitori e i costi per le imprese. Ancora una volta UniCredit ha confermato la propria capacità di innovazione finanziaria al servizio del sistema produttivo del Paese”.

Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale, ha aggiunto: “Il Basket Bond Made in Italy ha reso l’accesso ai mercati dei capitali delle Pmi più semplice ed economico, grazie a una formula innovativa che prevede la relazione diretta degli investitori con le società emittenti, senza l’intermediazione di una società veicolo. Il programma testimonia l’impegno di Mediocredito Centrale nel collaborare con i principali operatori del mercato per sviluppare soluzioni capaci di ampliare gli strumenti di finanziamento a disposizione delle imprese”.

Le più recenti operazioni completate

Autochim (1 milione di euro), attiva da oltre 60 anni, è specializzata nella logistica di prodotti liquidi sfusi, pericolosi e non, operando su scala europea con un focus su Francia, Spagna, Svizzera, Germania e Olanda. L’azienda ha recentemente potenziato il segmento intermodale, investendo in tecnologie innovative come un carroponte automatico per la movimentazione dei tank container.

Il minibond, della durata di 6 anni (di cui 1 di preammortamento) e con copertura Fcg all’80 per cento, finanzierà l’acquisto di casse mobili conformi alle normative Adr e Rid, dotate di sistemi di chiusura ermetica e tracciamento Gps, oltre a nuove cisterne stradali e ralle ribaltabili per il trasporto di rifiuti solidi e liquidi.

G.R. Infrastrutture (2 milioni di euro), fondata nel 2007, opera nel settore delle grandi opere civili, con competenze nella realizzazione di ponti, viadotti, gallerie e tratte ferroviarie ad alta velocità. L’azienda, che conta oltre 130 dipendenti, si distingue per know-how tecnico e flessibilità, elementi chiave in un mercato trainato dagli investimenti Pnrr.

Il minibond, con durata di 6 anni (1 di preammortamento) e copertura Fcg all’80 per cento, sarà destinato all’acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione di prodotti siderurgici, rafforzando la capacità produttiva e la competitività.

Finpesca Spa (2,5 milioni di euro), nata nel 1995, è una realtà consolidata nella lavorazione e distribuzione di prodotti ittici freschi e congelati, con una gamma che include soluzioni ready to eat e semilavorati per l’industria alimentare. Con sede a Porto Viro (Rovigo), serve la Gdo e i mercati esteri, puntando su qualità e tracciabilità.

Il minibond, della durata di 6 anni (1 di preammortamento) e con copertura Fcg all’80 per cento, finanzierà la costruzione di un nuovo magazzino di 2.000 metri quadrati, con area refrigerata per il picking e deposito gelo, riducendo i costi di stoccaggio esterno e migliorando la gestione dei picchi stagionali.