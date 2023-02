(Adnkronos) – Brescia si aggiudica la Coppa Italia di basket, imponendosi la Final Eight di Coppa Italia di Torino, conquistando il primo trofeo della sua storia. La Germani in finale ha battuto la Virtus Bologna 84-76. Protagonista della gara per i lombardi Della Valle con 26 punti, mentre alla Virtus non sono bastati i 24 punti di Belinelli.