Basket Eque, ecco l’avviso: manifestazioni di interesse dal 10 gennaio

E’ stato pubblicato sul sito web di Sviluppo Campania l’avviso pubblico che definisce criteri e requisiti di accesso al Fondo Basket Eque, una nuova misura regionale a supporto delle imprese di piccola e media dimensione, con base e/o programmi di sviluppo nel territorio campano le quali richiedono capitali a sostegno della loro crescita nel mercato interno o ne i mercati esteri. Il “Fondo Basket Eque”, strumento finanziario innovativo gestito da Fondo Italiano di Investimento Sgr, ha l’obiettivo di favorire l’accesso delle imprese a strumenti di equity e quasi-equity, alternativi al credito bancario. Alla iniziativa, che ha visto la collaborazione di Elite (Gruppo Euronext), partecipa anche Cassa Depositi e Prestiti Spa. Le operazioni di investimento dovranno consentire alle imprese beneficiarie, in via diretta o indiretta, di finanziare il capitale necessario all’espansione dell’azienda o al rafforzamento delle attività generali dell’impresa; la realizzazione di nuovi progetti aziendali quali nuove strutture o campagne di marketing; attività di penetrazione in nuovi mercati; attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all’ottenimento di nuovi brevetti. Il Fondo si avvarrà della garanzia di portafoglio prestata da Sviluppo Campania, guidata da Mario Mustilli, nell’ambito del progetto “Garanzia Campania – Equity e Quasi-equity” (Basket Eque), promosso dalla Regione Campania e organizzato e gestito dalla stessa Sviluppo Campania. La garanzia di portafoglio concessa da Sviluppo Campania coprirà l’80% delle perdite registrate dal Fondo, fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio. La dimensione target del Fondo è di 45 milioni di euro. Il Fondo Basket Eque beneficerà dell’ampio network di Fondo italiano di Investimento Sgr e potrà, quindi, co-investire sia con i fondi direttamente gestiti da Fondo Italiano, sia con i fondi gestiti da altre Sgr aderenti al network, in tal modo amplificando fortemente il volume dell’intervento. Su www.sviluppocampania.it è possibile consultare l’Avviso e scaricare i documenti necessari per procedere alla compilazione delle manifestazioni di interesse per il Fondo che sarà possibile inviare dal prossimo 10 gennaio 2024.