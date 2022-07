Basket, Gevi Napoli: ufficiale l’ingaggio di Robert Alfonzo Johnson Jr

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Robert Alfonzo Johnson Jr. per la stagione 2022-2023. Johnson, nato a Richmond nello stato della Virginia il 27 maggio del 1995, è una guardia di 193 centimetri per 88 kg. Prodotto della prestigiosa università dell’Indiana, ha iniziato il Campionato 2021-2022 in Serie A2 con l’Acqua San Bernardo Cantù, affermandosi tra i migliori giocatori del torneo con 19.7 punti di media,4.9 rimbalzi e 4.1 assist in 12 partite disputate. Nella seconda parte della stagione Johnson si è trasferito in Polonia, dove con il Legia Varsavia, chiude un campionato da 20.5 punti di media per partita, tirando con uno straordinario 49.3 da 3 punti, contribuendo al raggiungimento dei playoff. Con il Legia, il giocatore americano disputa anche la Fiba Europe Cup, disputando 5 partite, 16.8 punti di media, 6.2 rimbalzi e 3 assist. Commentando l’ingaggio il coach Maurizio Buscaglia parla di un “giocatore con enormi qualità, che ha dimostrato anche in Italia, ed è bellissimo che possa ritornare, e lo si possa rivedere, in un campionato superiore a quello disputato, proprio per ritagliarsi il suo spazio. Ha grandi motivazioni, ha qualità di scorer e di giocatore che può creare per sé stesso e per i suoi compagni. È un perfetto incastro per i nostri giocatori del perimetro completando molto bene il reparto”.